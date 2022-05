Na de speeddates, dagdates, het logeren op de boerderij en de citytrips werd zondagavond de reünie van Boer zoekt Vrouw uitgezonden. Welke stellen zijn er nu nog steeds samen, en wie hebben inmiddels een punt gezet achter hun (prille) relatie?

Rob en Wendy

Rob kwam alleen naar de reünie. "Het kwam niet van haar kant, wat zij wel wilde", zegt de 52-jarige fruitteeltboer. "Dat wauweffect. En ik hoopte dat dat kwam." Toch geeft hij het niet op: "Ik geloof nog steeds in de liefde."

Hans en Annette

"Ik heb voor mijn gevoel wel de hoofdprijs", vertelt Annette. "Ook met zijn kinderen samen. We hebben onze kinderen kennis laten maken en dat was een topdag." "We hoeven elkaar maar aan te kijken en we weten wat we willen", vult de 69-jarige eigenaar van een paardenfokkerij aan. "Ik heb veel meer zin in het leven."

Jouke en Karlijn

Het jongste stel van alle deelnemers is nog altijd erg verliefd. "Hij is keilief", zegt Karlijn. "Hij is veel attenter dan ik ben. Dan vind ik ergens een briefje. Gewoon een berichtje dat hij van me houdt of zo."

"Ik voel me gelukkiger", zegt de 32-jarige veehouder. "Ik heb het gevoel dat ik houvast aan haar heb. Dat heb ik ook met familie en vrienden, maar dit zit dieper." Karlijn zal voorlopig alleen in de weekends vanuit Brabant naar Friesland komen, maar op de lange termijn wil het koppel graag samenwonen op de boerderij.

Janine en Sander

Tijdens de citytrip werd duidelijk dat Janine wat twijfels had. In de cameraloze periode daarna leerden de twee elkaar beter kennen. "Het ging mij wat te vlug en toen ben ik nog een paar keer de andere kant op gerend", vertelt de 32-jarige schapenhouder uit Limburg. Na een paar maanden zette Janine er een punt achter, waarbij Sander liet weten dat hij de deur wel open wilde houden.

"Vijf weken later stond ze weer op de stoep", zegt Sander. "Toen was er ruimte om gewoon weer te gaan voelen", vertelt Janine over de opnieuw opgebloeide relatie.

Evert en Maud

"Ik ben echt supergelukkig", zegt Maud over haar relatie met Evert. Ook gaat het koppel samenwonen; Maud heeft haar huur reeds opgezegd, zo vertelt ze in het programma. Op de boerderij gaat ze ook meewerken in het bedrijf van de veeteelthouder. "Ik vind het mooi dat je er bent", aldus Evert over zijn geliefde.