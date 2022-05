Even tot hier begint zondagavond aan een nieuw seizoen - eenmalig op zondag vanwege de finale van het Eurovisie Songfestival. Iedere week zetten Niels van der Laan en Jeroen Woe en hun team razendsnel een actuele satirische show in de steigers. Eindredacteur Hans Riemens legt aan NU.nl uit hoe de productieweek van het BNNVARA-programma eruitziet.

De laatste uitzendingen van Even tot hier in december vorig jaar wisten steevast meer dan twee miljoen mensen te trekken. Niels van der Laan en Jeroen Woe bleken met hun scherpe liedjes en harde grappen een welkome afleiding tijdens de - toen nog - coronalockdown.



Het programma moest zich aanpassen aan de omstandigheden en dus zat er in het voorgaande seizoen deels geen publiek in de zaal. Mensen die meededen aan de quiz van de show keken via een Zoom-verbinding mee. Talloze schermen met deelnemers waren te zien op een grote wand in de studio. "Het publiek is er vanaf dit weekend gelukkig weer live bij", zegt eindredacteur Hans Riemens. "Die wand was een leuke vondst, maar is technisch best lastig."

In het nieuwe seizoen zullen we géén aanpassingen zien in de succesformule, verklapt Riemens. "De voorgaande jaren hebben we wat geëxperimenteerd met de vorm, maar het staat nu echt in twee jaar als een huis. Dit wordt daarom het eerste seizoen dat we helemaal niets gaan veranderen."

Maar wel in de onderwerpen natuurlijk, want de actualiteit is behoorlijk veranderd nu corona min of meer weg is. "We hadden tijdens de pandemie altijd wel een soort handleiding voor de week, met een persconferentie op dinsdag. Nu moeten we maar eens kijken hoe het loopt."

'We beginnen de week met sprinkhanen'

Over welke actuele thema's Van der Laan en Woe, geflankeerd door musicus Miguel Wiels, het zondag gaan hebben, was tijdens dit interview nog niet bekend. Want de productieweek van een aflevering begint altijd pas de dinsdag voor de uitzending, legt Riemens uit.

De week begint vanuit huis met een kleine groep schrijvers die elkaar op dinsdag online spreken. Riemens, Van der Laan en Woe, Emilio Guzman en Peter Capel bespreken allerlei actuele onderwerpen en hun ideeën daarover. "Wij noemen dat 'sprinkhanen', omdat we met z'n allen het nieuws afgrazen. Wel wordt op die dag al het eindfilmpje verzonnen."



"In coronatijd was het altijd een filmpje waarin we mensen hielpen. Het derde wat die dag in gang wordt gezet, is het 'Simpel liedje' van een minuut over een best wel ingewikkeld onderwerp. Daar zit een animatie onder die ook productietijd kost. Niels schrijft het liedje razendsnel in de avonduren."

“Het is waar dat de BN'er die je benadert het liedje wel moet wíllen zingen en achter de tekst staat die we hebben geschreven.”

Woensdag komt het team met een wat grotere groep bij elkaar. Cabaretiers Owen Schumacher en Peter Heerschop en schrijver Armèn Hakhverdian sluiten aan als aanvullende schrijvers. "Dan gaan we echt bekijken wat nou de belangrijke onderwerpen van de week zijn. Die onderwerpen verdelen we onder de vier schrijvers. Niels en Jeroen houden zich bezig met de bekende muzikale gast van de week en bandleider Miguel begint met het arrangeren van de muziek van die uitzending."



Op donderdag wordt de schets van de eerste line-up gemaakt, worden de blinde vlekken ingevuld en onderwerpen aangescherpt. "Het is ook de deadline voor het lied dat de bekende gast gaat zingen", zegt Riemens. "De gast moet natuurlijk de tijd krijgen om de tekst te oefenen. Het is waar dat de BN'er die je benadert het liedje wel moet wíllen zingen en achter de tekst staat die we hebben geschreven. Maar nu het programma een tijd loopt, weten artiesten wel waar ze aan toe zijn en dat ze bij ons in goede handen zijn."

'Last minute kan er altijd iets ingepast worden'

Vrijdag is de grote 'afmaakdag' en wordt het script van de aflevering geschreven. Van der Laan, Woe, Capel en Riemens zijn dan van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat bezig. Parallel daaraan worden die dag de verschillende videobeelden en de animatie afgemaakt. "Meestal staat het script tegen 0.00 uur en moet alles binnen zijn. Dat kan ook zomaar later in de nacht worden."



Zaterdag is de dag van de opname en gaan Van der Laan en Woe 's ochtends om 9.30 uur de vloer op voor de repetitie. "Naar aanleiding daarvan komt er meestal nog een schrijfronde, als we op de vloer zien dat bepaalde dingen net niet helemaal uitpakken zoals we gedacht hadden", zegt de eindredacteur.



Het kan ook zo zijn dat er op zaterdag nog iets gebeurt in de wereld waar Even tot hier gewoon niet omheen kan. "Dat komt gelukkig niet zo vaak voor, maar er kan altijd last minute wel iets ingepast worden. Dat is het voordeel van semilive zijn en op de dag van uitzending het programma opnemen."



Even tot hier is al met al een geoliede machine met een team dat in slechts vijf dagen een strakke show in elkaar weet te zetten. "Het programma wordt niet alleen gemaakt door de schrijvers, maar ook door een team van redacteuren, producers en beeldbewerkers. Zonder hen zijn we helemaal nergens. We varen op een team dat al lang samenwerkt én het grote talent van Niels en Jeroen, die elk jaar beter zijn geworden."