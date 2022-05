Linda Hakeboom maakt een documentaire over zangeres S10. Op Instagram deelt de documentairemaakster het nieuws samen met een foto van haar en Stien den Hollander, zoals de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival voluit heet.

"Sommigen van jullie hadden het al door. Ik ben weer aan het werk en ik mag een documentaire maken over deze bijzondere vrouw", schrijft Hakeboom bij de foto. "Daarom ben ik dus nu in Turijn."

"Heel gelukkig dat ik op een punt ben dat dat weer kan. Hoewel het soms nog wat veel van m'n lichaam vraagt - daar ben ik heel eerlijk in - ben ik op de gelukkigste plek in tijden." Ze regisseert de documentaire met haar vriend Rolf.

Het werk van Hakeboom stond lange tijd op een laag pitje, omdat ze in 2020 te horen kreeg dat ze borstkanker had. Eind augustus maakte de televisiemaakster op Instagram bekend dat alle kanker na verscheidene behandelingen weg is uit haar lichaam.