Het gerechtshof Den Haag wil een journalist van de Volkskrant horen die meerdere keren over de Syrische terreurverdachten Aziz A. en Fatah A. heeft geschreven. Zij maakte daarvoor gebruik van interviews met getuigen. De verdachte broers zouden betrokken zijn geweest bij terreurorganisatie Jabhat Al Nusra. Aziz dook in 2017 ineens op in debatcentrum De Balie in Amsterdam.

Aziz werd in september veroordeeld tot ruim vijftien jaar cel. Zijn oudere broer Fatah kreeg elf jaar en negen maanden.

De mannen hebben de terreurdaden altijd ontkend en gingen in hoger beroep. Volgens hen hebben getuigen, zoals de mensen die geïnterviewd zijn door de Volkskrant, niet de waarheid verteld. De voor de broers belastende verhalen zouden gebaseerd zijn op "van horen zeggen", herhaalden hun advocaten donderdag tijdens een voorbereidende zitting in hoger beroep.

Het hof besloot de wens van de advocaten te honoreren om de auteur van de artikelen te horen. Het is echter de vraag of zij antwoorden gaat geven. Journalisten hebben een verschoningsrecht en kunnen hun bronnen beschermen. Eerder werd bij de rechtbank ook al gevraagd de journalist te horen. Dat werd destijds afgewezen.

Broers zouden hoge posities in terreurorganisatie hebben bekleed

De 36-jarige Aziz zou in de periode 2011-2014 in de hoogste regionen van terreurorganisatie Jabhat Al Nusra hebben verkeerd. Fatah (45) zou hebben geprofiteerd van de hoge positie van zijn broer en onder meer leiding hebben gegeven aan een terroristische organisatie.

Beiden belandden enkele jaren later in Nederland. Fatah streek met zijn gezin neer in het Noord-Brabantse Bergeijk, Aziz in Amsterdam.

De jongste broer werd in Amsterdam door activisten van de groep Raqqa is Being Slaughtered Silently herkend tijdens de vertoning van een documentaire over het Syrische Raqqa, de hoofdstad van het zelfverklaarde kalifaat van Islamitische Staat (IS), in debatcentrum De Balie. Aziz is de ex-vriend van de Nederlandse journalist Ans Boersma, die in 2019 Turkije werd uitgezet vanwege haar connectie met de verdachte.

Advocaten: Fouten bij vertaling afgeluisterde gesprekken

De broers werden eind 2018 kort na elkaar opgepakt na maandenlang afgeluisterd te zijn door de politie. Beide mannen zetten grote vraagtekens bij de vertalingen van die gesprekken.

Meerdere tolken hebben zich erover gebogen, maar volgens zowel de advocaat van Aziz als die van Fatah zijn er grote fouten gemaakt in de vertaling en de interpretatie van de gesprekken. Het hof heeft de verdachten gevraagd om "een concrete en specifieke brief met passages die verkeerd vertaald zouden zijn".

Donderdag was een zogeheten regiezitting in het hoger beroep, waarin onderzoekswensen besproken werden. Ook vroeg de advocaat van Fatah om zijn vrijlating, maar dat wees het hof af. Het is nog onduidelijk wanneer de zaak inhoudelijk behandeld gaat worden; dat kan nog zeker een jaar duren.