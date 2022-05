Vanaf aanstaande maandag wordt Vandaag Inside met Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen weer uitgezonden op SBS6, meldt Talpa Network donderdag.

"Johan Derksen heeft wat ons betreft duidelijk genoeg afstand genomen van hetgeen er mis is gegaan. De keuze om te stoppen lag bij hem, maar inmiddels is het hem duidelijk geworden dat zelfs de grootste criticasters vinden dat een programma als Vandaag Inside een plek moet hebben in het Nederlandse medialandschap. Die mening delen wij", licht directeur televisie Marco Louwerens van Talpa de keuze voor de terugkeer van het programma toe.



"Naar aanleiding van de uitzending trokken velen de handen van Johan af. Radiostations, theaters en voor zijn gevoel ook Talpa Network. Wij hebben hem duidelijk gemaakt dat wij hem niet gecanceld hebben, maar dat we wel glashelder stelling namen tegen de manier waarop hij zijn punt duidelijk wilde maken, en hoe daar vervolgens op gereageerd werd en met het onderwerp is omgegaan", gaat de tv-directeur verder.



"We weten dat de mannen af en toe op het randje lopen en dat typeert het programma, maar dit was vanzelfsprekend in meerdere opzichten een stap te ver."

Het programma, waarin Derksen, Genee en Van der Gijp het dagelijkse nieuws bespraken, kwam twee weken geleden in opspraak doordat Derksen had verteld dat hij in de jaren zeventig een door drank bewusteloze vrouw had gepenetreerd met een kaars. In de uitzending werd door de tafelgasten gelachen om zijn uitspraken.

Derksen weigerde excuses te maken

Een dag later kwam Derksen terug op zijn uitspraken en zei de voetbalanalist dat hij de kaars op een sokkel tussen de benen van de vrouw had geplaatst.

Talpa Network eiste dat Derksen in een volgende uitzending excuses zou maken. Dat weigerde hij. "Ik wil alleen zeggen dat ik me onbeschaafd gedragen heb", aldus Derksen. Hij zei ook te stoppen bij Vandaag Inside: "Deze oorlog kan je niet winnen. Ik vind het mooi zo."

De directie van Talpa Network kondigde later aan nog eens met Derksen, Genee en Van der Gijp in gesprek te gaan over de toekomst van het programma. In dat gesprek bevestigden zij het einde van de talkshow.

Talpa noemde berichten over terugkeer 'voorbarig'

Derksen zei woensdag al tegen het AD dat het programma maandag weer terugkeert. Talpa Network noemde dat diezelfde dag nog "voorbarig". Paul Römer, directeur tv en radio van het mediabedrijf, zei donderdagochtend nog dat er nog niets was beslist over het programma.



Inmiddels blijkt de kogel dus door de kerk. "Vandaag Inside blijft een programma waar onder andere discussies en gesprekken over uiteenlopende (gevoelige) thema's in de openbaarheid gevoerd worden", besluit Louwerens.