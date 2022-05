Het NOS Journaal krijgt drie nieuwe televisieverslaggevers op de Haagse redactie. Emma Jackson, Nouschka van der Meijden en Jorn Jonker vullen de plaatsen op die ontstonden na het vertrek van Ron Fresen, Ireen Oostveen (naar eindredactie NOS Jeugdjournaal) en Ardy Stemerding (wordt correspondent Brussel).

Jackson en Van der Meijden beginnen op 1 juli in hun nieuwe functie. Jonker is deze week al begonnen.

Jackson werkt al ruim elf jaar voor de NOS. De 39-jarige journalist begon op de Binnenland-redactie en werd later chef van de redactie Economie. Laatst sprong ze bij op de Haagse redactie als radioverslaggever en dat beviel wederzijds goed.

Van der Meijden (32) kwam dit jaar in dienst bij de NOS, als politiek redacteur. Daarvoor deed ze ervaring in Den Haag op bij de politieke redacties van de talkshows Pauw/Jinek (BNNVARA) en Jinek/BEAU (RTL 4).

Jorn Jonker (34) werkte eerst bij het Haagse team van Nieuwsuur (NOS/NTR), waar hij 2,5 jaar verslaggever was. Hij werd genomineerd voor de Sonja Barend Award vanwege zijn korte vraaggesprek met premier Mark Rutte over de ophef rond de 'functie elders' van Pieter Omtzigt.

'Een mooie nieuwe start'

Dominique van der Heyde, chef van de politieke redactie van de NOS, is meer dan tevreden met de aanvulling op haar team. "Het wordt een mooie nieuwe start: met 'a star is Jorn' Jonker, die zijn kwaliteiten bij Nieuwsuur meer dan bewezen heeft. Met Nouschka's scherpe blik op samenleving en politiek; zij legt met haar interviews de politici nu al het vuur na aan schenen."

"En Emma is een journalistiek zwaargewicht; ze ruilt het chefschap van de Economie-redactie in, om weer zelf verhalen te gaan opsporen en maken. Ik verheug me op haar komst naar Den Haag."