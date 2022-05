Talpa Network neemt geen verantwoordelijkheid voor de uitspraken van Johan Derksen, die woensdag zei dat het programma Vandaag Inside maandag terugkeert op televisie. Dat vertelde directeur radio en televisie Paul Römer donderdag op NPO Radio 1.

Volgens Römer is er nog niets besloten en wordt er nog steeds gepraat. Hij wilde op geen enkele manier vooruitlopen op de uitkomst van deze gesprekken. "Alles wat je zegt, is alleen maar olie op het vuur. Uitspraken gaan direct een heel eigen leven leiden."

Derksen kondigde woensdag in het AD aan dat het programma na een pauze van twee weken weer op tv terugkeert. Talpa Network nuanceerde het verhaal van Derksen woensdag al en noemde het "voorbarig".

Het programma stopte na dagenlange commotie over uitspraken van Derksen, die op tv bekende dat hij een halve eeuw terug een bewusteloze vrouw met een kaars gepenetreerd had. Later herzag hij zijn verhaal en zei hij dat er geen sprake was geweest van penetratie. De dag erna besloot Derksen met Vandaag Inside te stoppen en toonden collega's Wilfred Genee en René van der Gijp zich solidair, waarna het programma van de buis verdween.

"We zijn continu met de mannen in gesprek. Wat is hier gebeurd? Wat betekent dit voor de toekomst?", zegt Römer. "Iedereen wil weten wat er gebeurt achter de schermen. Maar dat proces is nog steeds gaande."

'Dit is een ingewikkeld proces, de hele wereld kijkt mee'

Römer distantieert zich van de verwarring die ontstaan is door de uitlatingen van Derksen. "Ik ben niet verantwoordelijk voor wat hij zegt of lekt. Ik kan alleen maar praten namens het bedrijf."

Op de vraag of Talpa nog wel geloofwaardig is als Derksen, Genee en Van der Gijp weer op televisie terugkeren, wilde Römer niet antwoorden. "Ik heb Rutte horen zeggen dat je op stel-datvragen geen antwoorden moet geven. Dit is een ingewikkeld proces, de hele wereld kijkt mee. De helft van het land is voor, de andere helft tegen en je doet het nooit goed."