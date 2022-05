De kijkers van Vandaag Inside op SBS6 zijn sinds het programma is gestopt niet massaal overgestapt naar andere nieuws- en talkshows die rond hetzelfde tijdstip worden uitgezonden. Dat meldt mediabureau GroupM woensdag aan NU.nl.

"Door het verdwijnen van Vandaag Inside op SBS6 vallen er dagelijks ook ruim 800.000 kijkers weg die niet op alternatieven afstemmen", laat Jim Leeuw van GroupM, dat zorgt voor de planning van advertenties rond tv-programma's.



"Het gemiddelde aantal kijkers voor Op1, Jinek, Beau en De Avondshow met Arjen Lubach is na de laatste uitzending van Vandaag Inside niet gestegen. Sterker nog, het aantal kijkers is gedaald, in lijn met een trend van de kijktijd die in het algemeen naar beneden gaat", blijkt volgens Leeuw uit de cijfers.

Mediabureau dentsu becijferde eerder dat het stoppen van Vandaag Inside Talpa Network, eigenaar van SBS6, een minimaal omzetverlies van zo'n 10 miljoen euro kost. Het gaat daarbij om omzetverlies aan reclame en sponsoring.



Volgens Leeuw van GroupM wordt de schade mogelijk groter als er op termijn geen alternatief gevonden wordt dat dagelijks een soortgelijke "aanzuigende werking" heeft voor SBS6.



Het programma, waarin Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp het dagelijkse nieuws bespraken, kwam twee weken geleden in opspraak door uitspraken van Derksen. Daarna besloot het drietal ermee te stoppen.

Derksen liet woensdag echter weten dat Vandaag Inside komende maandag gewoon weer in de oude vorm terug is op de buis. Talpa Network meldde daarentegen dat de berichtgeving "voorbarig" is.