Vandaag Inside keert toch terug op televisie, inclusief Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp. Na een afwezigheid van ruim twee weken zal het dagelijkse tv-programma vanaf maandag weer op de buis zijn, bevestigt Derksen woensdag aan het AD.

Nadere toelichting geeft Derksen niet. Volgens hem komt Talpa in de loop van woensdag met een verklaring.

Het programma, waarin Derksen, Genee en Van der Gijp het dagelijkse nieuws bespraken, raakte twee weken geleden in opspraak nadat Derksen had verteld in de jaren zeventig een door drank bewusteloze vrouw te hebben gepenetreerd met een kaars. Om zijn uitspraken werd in de uitzending gelachen door de andere tafelgasten.

Een dag later kwam Derksen terug op zijn uitspraken en zei hij dat hij de kaars op een sokkel tussen haar benen had geplaatst. Talpa Network, dat Vandaag Inside uitzond, eiste dat de voetbalanalist zijn excuses zou maken in de uitzending van donderdag, maar in plaats daarvan kondigde hij aan te willen stoppen met het programma.

De directie van Talpa Network kondigde vrijdagochtend aan nog eens met Derksen, Genee en Van der Gijp in gesprek te gaan over de toekomst van het programma. In dat gesprek hebben zij het einde van de talkshow bevestigd.