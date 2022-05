Vandaag Inside keert volgens Johan Derksen toch terug op televisie, inclusief hemzelf, Wilfred Genee en René van der Gijp. Na een afwezigheid van ruim twee weken zal het dagelijkse tv-programma vanaf maandag weer op de buis zijn, zegt Derksen. Maar Talpa Network noemt die bewering voorbarig.

Derksen zegt tegen het AD dat hij niet is opgestapt vanwege de ophef rondom zijn uitspraken over seksueel misbruik van een vrouw, maar omdat hij geen steun kreeg van de Talpa-directie. Intussen is er volgens hem achter de schermen hard gewerkt aan de terugkeer van het programma. Derksen geeft geen verdere toelichting.

In zijn interview met het AD betuigt Derksen geen spijt. "De Mol (John de Mol van Talpa, red.) wist wie hij binnenhaalde. Hij wilde spraakmakende televisie en goede kijkcijfers, daar zorgen wij voor. Hij wist ook dat we af en toe voor een relletje zorgen."

Het programma, waarin Derksen, Genee en Van der Gijp het dagelijkse nieuws bespraken, kwam twee weken geleden in opspraak nadat Derksen had verteld dat hij in de jaren zeventig een door drank bewusteloze vrouw had gepenetreerd met een kaars. In de uitzending werd door de andere tafelgasten gelachen om zijn uitspraken.

Talpa Network laat weten dat er nog geen sprake is van een terugkeer van het programma. "De berichtgeving met betrekking tot een terugkeer van het programma Vandaag Inside op SBS6 is voorbarig. We hebben afgelopen zondag een goed gesprek gehad met de mannen om in alle rust terug te kijken op de afgelopen weken en hetgeen gebeurd is. Zodra er meer nieuws te melden is komen we hier vanuit SBS6 op terug."

Derksen weigerde excuses te maken

Een dag later kwam Derksen terug van zijn uitspraken en zei hij dat hij de kaars op een sokkel tussen haar benen had geplaatst. Talpa Network, dat Vandaag Inside uitzond, eiste dat de voetbalanalist excuses zou maken in de uitzending van donderdag. Dit weigerde hij. "Ik wil alleen zeggen dat ik me onbeschaafd gedragen heb." Derksen zei ook te stoppen bij Vandaag Inside: "Deze oorlog kan je niet winnen. Ik vind het mooi zo."

De directie van Talpa Network kondigde later aan nog eens met Derksen, Genee en Van der Gijp in gesprek te gaan over de toekomst van het programma. In dat gesprek bevestigden zij het einde van de talkshow.

Derksens uitspraken leidden tot een storm van kritiek. Ook Mariëtte Hamer, de regeringscommissaris seksueel geweld, reageerde afkeurend. "Ook in de jaren zestig en zeventig was dit gedrag niet normaal", zei ze. Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) zei dat wat in het programma is besproken "kwetsend en vernederend is voor iedereen die te maken heeft gehad met seksueel geweld en hun naasten".

OM onderzoekt de uitspraken

Het Openbaar Ministerie (OM) liet weten de uitspraken van de analist te gaan onderzoeken. "Duidelijk is dat hier sprake is van zeer af te keuren grensoverschrijdend gedrag. Daarbij is ook de wijze waarop er in het tv-programma over gesproken wordt bijzonder kwetsend. Dit kan slachtoffers van zedenfeiten ook na een lange tijd diep raken", meldde het OM twee dagen na Derksens uitspraken in een toelichting.

Een aantal grote sponsoren, waaronder TOTO en Stella Fietsen, beëindigden de samenwerking met Vandaag Inside na de uitspraken van Derksen.

Ook NH Radio verbrak de banden met Derksen. Hij was op de zender te horen met het muziekprogramma Muziek voor volwassenen. "We kunnen zijn uitspraken, die zeer gevoelig liggen, ontzettend vrouwonvriendelijk en denigrerend zijn en die ook nog in een lacherige sfeer worden gedaan, inmiddels niet meer los zien van de persoon die bij ons elke week een programma presenteert", lichtte de redactieleiding het besluit toe tegenover NH Nieuws.