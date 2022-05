Een Palestijnse journalist van televisiezender Al Jazeera werd woensdagochtend neergeschoten terwijl zij verslag deed van een Israëlische inval in de Palestijnse stad Jenin. Kort daarna overleed ze, meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid.

Journalist Shireen Abu Akleh was een bekende Palestijnse verslaggever voor de Arabischtalige zender van de omroep. Een Palestijnse journalist die voor de krant Al-Quds in Jeruzalem werkt, raakte woensdag gewond. Zijn toestand is stabiel.

De schietpartij vond plaats tijdens een inval van het Israëlische leger in de stad Jenin in het noorden van de Westelijke Jordaanoever. Het ministerie van Volksgezondheid zei dat de verslaggevers werden getroffen door Israëlisch vuur.

Er is momenteel sprake van een golf van geweld in Israël en de Palestijnse Gebieden. Israël heeft de afgelopen weken bijna dagelijkse aanvallen op de bezette Westelijke Jordaanoever uitgevoerd.