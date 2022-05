Een Palestijnse journalist van televisiezender Al Jazeera is woensdagochtend doodgeschoten terwijl zij verslag deed van een Israëlische inval op een vluchtelingenkamp in Jenin op de Westelijke Jordaanoever, meldt de Arabische nieuwszender.

Het overlijden van de 51-jarige Shireen Abu Akleh is bevestigd door het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Ook een fotograaf van het Franse persbureau AFP, die ooggetuige van het incident was, bevestigt de dood van de journalist.

Israël bevestigt dat Israëlische veiligheidstroepen woensdagochtend een operatie uitvoerden in het kamp en daarbij in een vuurgevecht met een Palestijnse groep raakten. Volgens de Palestijnen is de journalist doodgeschoten door het Israëlische leger. Israël zegt dat de verslaggever ook zou kunnen zijn geraakt door Palestijns geweervuur.

De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken noemt het overlijden van Abu Akleh "verdrietig" en heeft de Palestijnse autoriteiten aangeboden de zaak samen te onderzoeken.

Abu Akleh was een bekende Palestijnse verslaggever voor de Arabischtalige zender van de omroep. Ook een Palestijnse journalist die voor de krant Al-Quds in Jeruzalem werkt, raakte woensdag gewond. Zijn toestand is stabiel.

Er is momenteel sprake van een golf van geweld in Israël en de Palestijnse Gebieden. Israël heeft de afgelopen weken bijna dagelijkse aanvallen op de bezette Westelijke Jordaanoever uitgevoerd.