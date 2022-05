Patricia van Liemt is uit de jury van de Online Radio Awards gestapt. Aanleiding is de nominatie die Johan Derksen maandag ontving in de categorie beste presentator, laat Van Liemt dinsdag weten in een bericht op Facebook.

"Ik vind het een klap in het gezicht voor alle mensen die ooit te maken hebben gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag", schrijft de radiopresentator. "Hem (Johan Derksen, red.) twee weken na zijn afschuwelijke bekentenis weer naar voren schuiven, is in mijn ogen niet de juiste weg naar een veiligere leef-, werk- én denkomgeving. Bezinning heeft tijd nodig."

Het publiek bepaalt door te stemmen de genomineerden voor de Online Radio Awards. Daarna buigen acht juryleden zich over de vijf genomineerden en bepalen wie de winnaar is. Derksen kreeg in de categorie beste presentator genoeg stemmen voor een nominatie.

Naast Van Liemt is ook Vincent Bijlo uit de jury gestapt. De cabaretier trekt zich terug vanwege zijn betrokkenheid bij een van de inzendingen. Ook vindt hij de kwaliteit van de meeste podcasts en presentatoren onder de maat.

'Goed recht van juryleden om zich terug te trekken'

Initiatiefnemer Richard Otto laat in een reactie aan ANP weten dat het "het goed recht is van de juryleden om zich terug te trekken. De regels van de verkiezing van de Online Radio Awards zijn heel transparant. We kunnen niet opeens een genomineerde gaan cancelen." Otto kan niet zeggen of hij overweegt de regels aan te passen na deze editie.

Onder de juryleden die nog wel gaan bepalen wie de prijzen winnen, bevinden zich Erik de Zwart, Domien Verschuuren en Mischa Blok. De prijzen worden tijdens de ceremonie op 19 mei in Beeld en Geluid in Hilversum uitgereikt. Alle genomineerden zijn uitgenodigd. Het is niet duidelijk of Derksen op de uitnodiging in zal gaan.

Derksen kwam eind april onder vuur te liggen nadat hij live op televisie had bekend een bewusteloze vrouw te hebben gepenetreerd met een kaars. Later zei de Talpa-coryfee dat hij had overdreven, na een stortvloed van boze reacties en het terugtrekken van diverse sponsors.

Derksen en zijn medepresentatoren, die hard moesten lachen om zijn verhaal, besloten daarop te stoppen met hun show Vandaag Inside.