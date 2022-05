Tv-presentatrice, actrice en modeontwerpster Nikkie Plessen, model Doutzen Kroes en sieradenontwerpster Sharon Hilgers zijn de slechts drie vrouwen op de lijst met de rijkste jonge selfmade miljonairs van tijdschrift Quote.

Op de jaarlijkse lijst staat Kroes op de 46e plaats, Plessen staat een plaats lager. Beiden hebben volgens Quote een geschat vermogen van 28 miljoen euro.

Hilgers van sieradenmerk My Jewellery is met een geschat vermogen van 45 miljoen euro de nummer 29 op de lijst en dus de hoogst genoteerde vrouw.

Adriaan Mol, de oprichter van betalingsverwerker Mollie, staat dit jaar op de eerste plaats met een geschat vermogen van 3,5 miljard euro. Hij lost Robert Vis van MessageBird af, die nu tweede staat.

Verschillende dj's als Martin Garrix, Afrojack en Hardwell hadden last van de coronatijd waarin optreden moeilijk was. Daardoor zagen ze hun vermogen afvlakken. Vlogger Kwebbelkop is nieuw op de lijst: hij staat op de 91e plaats met een geschat vermogen van 14 miljoen euro.

Quote stelt de lijst van de rijkste jonge miljonairs van Nederland jaarlijks op. Voor een plek op de lijst is een vermogen van minimaal 13 miljoen euro nodig. Dat moeten ze zelf hebben verdiend en bovendien mogen ze niet ouder zijn dan 39 jaar. Zo verdween Bunq-oprichter Ali Niknam van de lijst omdat hij veertig werd.