Mariëtte Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag, gaat de komende weken in gesprek met Talpa en ITV. Haar woordvoerder laat weten dat er met de mediabedrijven onder meer wordt gesproken over het wangedrag bij The voice of Holland en de uitspraken van Johan Derksen over seksueel misbruik.

Hamer was al van plan een gesprek te plannen vanwege de misstanden bij het programma The voice of Holland. Volgens de woordvoerder zijn de uitspraken die Derksen in Vandaag Inside deed over het misbruiken van een bewusteloze vrouw met een kaars "natuurlijk wel mede de aanleiding voor het gesprek".

Inhoudelijk wil Hamer voorafgaand aan de gesprekken niets toelichten. ITV liet eerder al weten "open en constructief" met Hamer in gesprek te willen gaan.

De misstanden bij The Voice kwamen in januari aan het licht na een aflevering van de online serie BOOS van Tim Hofman. Daarin spraken tientallen mensen zich uit over vermeend wangedrag bij de talentenjacht van RTL 4. Inmiddels liggen er meerdere aangiften tegen Ali B, Marco Borsato, bandleider Jeroen Rietbergen en regisseur Martijn N.

Hamer vond uitzending Vandaag Inside 'teleurstellend'

De bekentenis van Derksen leidde eind april tot veel boze reacties. Hamer sprak van "ontluisterende, denigrerende en kwetsende televisie". De boze reacties betroffen niet alleen het verhaal van Derksen, maar ook de reacties van zijn tafelgenoten. Onder anderen René van der Gijp en Wilfred Genee moesten lachen toen Derksen zijn verhaal vertelde.

De uitzending die erop volgde waarin de mannen excuses zouden maken, vond Hamer teleurstellend. In het NPO-programma Met het Oog op Morgen stelde zij dat ze op geen enkele manier blijk gaven van enig inzicht hoe kwetsend hun gesprekken over seksueel geweld zijn voor slachtoffers.

"Het ging weer vooral over hoe zwaar zij het zelf hadden en dat ze geen foute grappen meer mogen maken. Het hele grote probleem achter hun uitspraken werd niet besproken. Ik vond het heel teleurstellend", aldus de regeringscommissaris.

Derksen, Van der Gijp en Genee besloten twee dagen later te stoppen met hun uitzendingen, omdat zij baalden van alle commotie. Talpa heeft tot nu toe geen toelichting gegeven over de afspraken die gemaakt zijn.