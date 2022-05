Voetbal en de Formule 1 zijn op zondag goed bekeken, zo blijkt uit de kijkcijfers van Stichting KijkOnderzoek. 668.000 mensen hebben live naar de voetbaltopper Feyenoord-PSV op ESPN gekeken en daarmee staat de wedstrijd in de top tien van de ranglijst.

Feyenoord-PSV eindigde in 2-2, net als AZ-Ajax. De laatstgenoemde wedstrijd op ESPN trok eerder op de middag 360.000 kijkers en staat daarmee op de negentiende plaats. Door de twee gelijke spelen kan Ajax komende woensdag bij een overwinning kampioen worden.

De Grand Prix van Miami op NPO1 trok 562.000 kijkers en staat daarmee ook in de top tien. Met 1.317.000 kijkers en een derde plaats in de kijkcijferlijst is Studio Sport Eredivisie het best bekeken sportprogramma.

De College Tour-uitzending met het veelbesproken Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt is met 414.000 kijkers vooralsnog de best bekeken aflevering van dit seizoen. Eerdere afleveringen, waarin de Oekraïense Songfestival-winnares Jamala en Tim Hofman werden geïnterviewd, trokken op de zondagavond minder kijkers.

Met 2.812.000 kijkers was Boer zoekt Vrouw zondag opnieuw het best bekeken programma.

Top vijf van zondag 8 mei 1. Boer zoekt Vrouw (NPO1) - 2.812.000 kijkers

2. NOS Journaal van 20.00 uur (NPO1) - 2.059.000 kijkers

3. Studio Sport Eredivisie (NPO1) - 1.317.000 kijkers

4. Doorbakken (NPO1) - 1.091.000 kijkers

5. RTL Nieuws van 19.30 uur (RTL 4) - 760.000 kijkers