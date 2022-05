Mary van Rossem, of 'Sis', zoals ze werd genoemd, had al jaren een "moeizame gezondheid". Maar dat ze op deze manier overleed, kwam toch totaal onverwacht, zegt haar broer Maarten van Rossem zondag in zijn eigen podcast.

Mary van Rossem overleed op 4 mei, twee dagen nadat ze was gevallen in haar eigen keuken. Na die val raakte de 77-jarige Van Rossem in coma.

"Ik moet er nog steeds aan wennen en denk er voortdurend over na, vertelt haar broer. "Ze was als mijn eigen tweelingzus". Dat vond ze ook lastig, legt Van Rossem uit. "Ze was altijd 'de zus van', terwijl ze juist een eigen, aparte en zelfstandige persoonlijkheid wilde zijn."

Van Rossem zegt dat het programma dat hij samen met zijn broer en Sis maakte, niet op dezelfde manier door zou kunnen gaan. Het is niet bekend wat er wel met het programma gaat gebeuren, zegt Van Rossem. "Daar hebben we nog niet over nagedacht, dat heeft eerst tijd nodig".

In de podcast bedankt Van Rossem iedereen voor de vele condoleanceberichten. "Sis zou hebben genoten van alle lieve reacties."