Enzo Pérès-Labourdette, winnaar van Heel Holland Bakt 2022, vroeg zich voor hij zich opgaf af "of het wel kon, een plantaardige bakker in het programma". Hij was immers de eerste. Of zijn baksels in de smaak zouden vallen, vond hij dan ook wel spannend, vertelt hij aan het ANP. "Vooral Robèrt is een echte bourgondiër."

Maar de bakker werd juist geprezen vanwege zijn veganistische werkwijze. Jurylid Janny van der Heijden stelde in de finale dat de dertigjarige winnaar toekomstige bakkers kon inspireren en ook jurylid Robèrt van Beckhoven zei dingen geleerd te hebben.

Dat was niet zijn intentie toen hij zich opgaf, zegt de bakker die in het dagelijks leven kunstenaar en illustrator is. "Ik deed vooral mee met het idee: dit is hoe ik bak." Sinds zijn deelname krijgt hij "echt bizar veel berichten", zeg hij, "van mensen die een allergie hebben, vegan zijn of die duurzaam willen leven maar ook lekker willen eten en aangeven het vet te vinden."

Toch is Enzo, die zelf ook veganist is, pas drie maanden voor de opnames van deze editie voor het eerst plantaardig gaan bakken. "Als Janny zei, je bent aan het experimenteren, dan was dat ook echt zo." Zo kan hij zich nog herinneren dat hij op een Koreaanse blog aan het kijken was hoe hij het beste een plantaardige chocolademoussetaart kon maken. "Dat was ik dan aan het vertalen met Google Translate."

Enzo sluit niet uit ooit niet-plantaardig te bakken

De 'Meesterbakker' heeft nooit het gevoel gehad dat hij een voorrangspositie had vanwege zijn unieke manier van bakken. Zo vertelde Van Beckhoven hem in de eerste aflevering dat hij het heel knap vindt wat hij doet. "Maar hij zei ook: als ik het niet lekker vind, dan ga ik het zeker zeggen." Het plantaardige bakken is een beetje zijn "trademark" geworden, denkt Enzo. Toch sluit hij niet uit ook op niet-plantaardige wijze te gaan bakken en koken.

De plannen voor zijn veganistische bakboek liggen er al. Dat verschijnt in het voorjaar van 2023. "Maar ik heb nog heel veel ideeën", vertelt hij enthousiast. "Bijvoorbeeld voor geïllustreerde kinderbakboeken. Of misschien een high tea-boek. Dus ik denk dat het er misschien wel meer gaan worden op den duur."