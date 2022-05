De Nederlandse kunsthistorica en presentatrice Mary van Rossem is woensdag overleden op 77-jarige leeftijd. Dat heeft de familie van Van Rossem vrijdagavond bekendgemaakt via een in memoriam op de website van het magazine Maarten!. Sis, zoals Mary genoemd werd, overleed twee dagen nadat ze vanwege een val in haar woning in een Utrechts ziekenhuis werd opgenomen.

Van Rossem verwierf nationale bekendheid door het tv-programma Hier zijn de Van Rossems. Daarin besprak zij wekelijks, samen met haar broers Vincent en Maarten, de bekende historicus, het culturele erfgoed van een verschillende stad. De bijnaam Sis kreeg Mary van haar broer Maarten en is een afkorting van het Engelse woord 'sister'.

Het NTR-programma startte in 2015 en telde 48 afleveringen in acht seizoenen. Bij een andere serie uit 2019, genaamd Broeders in Berlijn, moest Mary verstek laten gaan vanwege gezondheidsproblemen. Ze kon destijds niet meewerken aan het programma vanwege een longemfyseem.

Van Rossem was een groot deel van haar leven werkzaam in het onderwijs, zowel op middelbare scholen als op de Hogeschool Utrecht. Sinds 2018 schreef Sis een column voor Maarten!, het magazine van haar broer Maarten.