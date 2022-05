Het aantal betalende abonnees van Videoland van mediabedrijf RTL is in het eerste kwartaal van het jaar gestegen naar ruim 1,1 miljoen. Dat is een lichte stijging in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Toen stond de streamingdienst van RTL Nederland op ruim 1 miljoen abonnees.

De realityseries Temptation Island en The Bachelor en crimeserie Mocro Maffia droegen bij aan de stijging van de Videoland-abonnees. Toch lijkt de groei ten opzichte van de afgelopen twee jaar wat af te vlakken.

RTL Group boekte mede dankzij de stijging van de opbrengsten uit streamingdiensten in Nederland en Duitsland een omzet van bijna 1,6 miljard euro. Dat is op jaarbasis 11 procent meer. Het concern verdiende daarnaast vooral in Nederland meer geld met de verkoop van tv-reclame. Streamingdiensten vormen de komende jaren de spil in de groeistrategie van RTL.



Het concern heeft geen winstcijfer genoemd voor het afgelopen kwartaal. Het bedrijf houdt vast aan een winstprognose van 1,15 miljard euro voor aftrek van onder meer belastingen in 2022.

Fusieplannen RTL-Talpa Network

Over de voorgenomen fusie tussen RTL Nederland en Talpa Network die vorig jaar werd aangekondigd, deed het bedrijf geen nieuwe mededelingen. Het concern liet bij de presentatie van de jaarcijfers eerder dit jaar weten dat de deal nog moet worden goedgekeurd door de mededingingsautoriteiten. RTL verwacht dat dit in het derde kwartaal van 2022 is afgerond.

De Nederlandse toezichthouder ACM liet eind januari weten een diepgaand onderzoek te doen naar de fusieplannen van de twee mediabedrijven. Daarbij wordt gekeken naar de gevolgen van de samenwerking voor adverteerders, tv-producenten, distributeurs van televisiekanalen en de consument.