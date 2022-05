Er keken woensdagavond veel minder mensen naar de Dodenherdenking dan de afgelopen twee jaar. In 2020 keken er alleen al ruim zes miljoen kijkers naar de registratie op alle drie de NPO-zenders. Dit jaar komt het totale aantal kijkers op alle zenders op ruim 3,6 miljoen. Volgens Stichting KijkOnderzoek (SKO) is het einde van de coronamaatregelen de belangrijkste reden.

Op NPO1 keken woensdagavond 2,42 miljoen mensen naar de Dodenherdenking, op NPO2 waren dat er 145.000 en op NPO3 zo'n 90.000. Daarnaast keken er via SBS6 en RTL 4 respectievelijk 244.000 en 721.000 mensen naar de herdenking op de Waalsdorpervlakte in de duinen bij Wassenaar.

Vorig jaar stemde een recordaantal kijkers af op de Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam. 6.295.000 kijkers volgden tussen 19.50 uur en 20.30 uur de uitzending via NPO1, NPO2 of NPO3. Via RTL keken ruim een miljoen mensen en op SBS6 300.000.

In 2020 keken bij elkaar ook zo'n 6,6 miljoen kijkers naar de 4 mei-herdenkingen, terwijl dat er in 2019 tegen de 5 miljoen waren.

Volgens SKO-directeur Sjoerd Pennekamp is de verklaring voor het grote verschil met in ieder geval de afgelopen twee jaar waarschijnlijk dat er dit jaar geen coronalockdown is. "Vorig jaar en in 2020 hadden we daar natuurlijk uitdrukkelijk mee te maken", vertelt Pennekamp aan NU.nl.

"Dat zorgde in het algemeen voor meer kijktijd, maar natuurlijk ook op momenten van 'nationaal belang' zoals de persconferenties en wellicht ook de Dodenherdenking. Daarnaast zijn er dit jaar veel meer mensen op vakantie dan vorig jaar, want dat kan ook weer."