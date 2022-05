Het abrupt stoppen van het tv-programma Vandaag Inside betekent voor producent Talpa Network een minimaal omzetverlies van zo'n 10 miljoen euro. Het gaat daarbij om omzetverlies aan reclame en sponsoring, blijkt donderdag uit berekeningen van mediabureau dentsu.

Talpa Network geeft geen informatie over het totale aantal weken dat Vandaag Inside in het uitzendschema stond, maar dentsu heeft een vergelijking gemaakt met 2021. Toen waren Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp 38 weken aanwezig op tv met hun programma.



"Als dit ook de planning is voor 2022, dan betekent dit een minimaal omzetverlies van circa 10 miljoen euro", licht Jeffrey Koen, AV Director van dentsu, toe aan NU.nl.

"Een snelle berekening laat zien dat het stoppen van Vandaag Inside circa 50.000 euro aan omzetverlies per dag gaat kosten. Op weekbasis is dit zelfs een omzetverlies van 260.000 euro. Dit nog buiten het verlies aan vaste sponsors zoals TOTO en Stella Fietsen die zich terugtrokken."

Het is volgens dentsu de vraag of SBS6 de komende tijd met een programma kan komen dat dezelfde kijkcijfers haalt als Vandaag Inside.

'Vandaag Inside scoorde hoger dan de rest van SBS6'

Talpa Network had Vandaag Inside sinds 10 januari dit jaar op doordeweekse dagen in de programmering staan op SBS6. Het programma, dat begon onder de naam VI Vandaag, scoorde sindsdien boven het zendergemiddelde. Binnen de commerciële doelgroep 25-59, die voor adverteerders het interessantst is, behaalde Vandaag Inside een hoger marktaandeel (16 procent) dan de rest van SBS6 in de avond (10 procent).

Na het verdwijnen van Vandaag Inside zendt Talpa Network herhalingen van Chateau Meiland uit op dat tijdstip. De eerste aflevering behaalde vrijdag 37 procent minder kijkers dan VI Vandaag in de commerciële doelgroep 25-59 jaar. "Deze herhalingen van Chateau Meiland scoorden ook 45 procent minder kijkers dan Chateau Bijstand. Niet alle Meiland-fans zitten te wachten op deze herhalingen", zegt Koen.

Vandaag Inside stopte afgelopen vrijdag na de commotie rond de uitspraken van Johan Derksen. Nadat Derksen vorige week dinsdag had bekend dat hij in de jaren zeventig een bewusteloze vrouw met een kaars had gepenetreerd, ontstond er een mediastorm. Die leidde er uiteindelijk toe dat hij per direct met het programma stopte. Genee en Van der Gijp toonden zich daarop solidair.



Talpa Network heeft nog niet gereageerd op de berichten over het omzetverlies.