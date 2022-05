De Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam heeft woensdagavond ruim 2,4 miljoen kijkers naar NPO1 getrokken. De registratie van de herdenking waarbij het koninklijk paar aanwezig was, was na het NOS Journaal het best bekeken programma.

Op NPO1 werd een programma uitgezonden dat van 18.45 tot 20.30 uur duurde. De andere zenders van de NPO en van Talpa Network zonden ook beelden uit van de twee minuten stilte die om 20.00 uur in acht werden genomen op de Dam.

RTL 4 zond zoals gebruikelijk de herdenking op de Waaldorpervlakte uit. Hier keken 721.000 mensen naar. Ter ere van de herdenking zond SBS6 woensdagavond even na achten de film Soldaat van Oranje uit. Die werd door 586.000 mensen aangezet.

Het best bekeken programma van de dag was het NOS Journaal van 20.00 uur, dat wegens Dodenherdenking om 20.30 uur begon.