905.000 mensen zagen Liverpool dinsdagavond de halve finale van de Champions League winnen van Villarreal. De wedstrijd op RTL 7 is daarmee het op vijf na best bekeken programma van de dag, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO).

Met de 2-3-winst op de Spanjaarden hebben de Engelsen hun plaats in de Champions League-finale op 28 mei veiliggesteld. Ze nemen het dan op tegen Manchester City of Real Madrid, die woensdag tegen elkaar spelen in de laatste halve finale voor de eindstrijd. De heenwedstrijd eindigde in een 4-3-overwinning voor Manchester City.

553.000 mensen keken dinsdagavond naar de tweede aflevering van het nieuwe seizoen van de talkshow van Beau van Erven Dorens. Daarmee staat Beau op de vijftiende plek in de kijkcijferlijst. De aflevering van maandag wist 580.000 kijkers te trekken.