De socialemediakanalen van het vorige week gestopte tv-programma Vandaag Inside blijven voorlopig in de lucht. Een woordvoerder van Talpa Network laat weten dat dat gedaan wordt "voor de fans" van het programma.

Op zowel de website als het Instagram-, Twitter-, Facebook- en YouTube-account van het programma blijven nieuwsberichten verschijnen. Die gaan voornamelijk over opmerkelijk voetbalnieuws.

Ook gaat het er over de rel die zich de afgelopen week rond het programma afspeelde. Nadat Johan Derksen vorige week dinsdag had bekend dat hij in de jaren zeventig een bewusteloze vrouw met een kaars had gepenetreerd, ontstond er een mediastorm die vrijdag uiteindelijk tot het einde van het programma Vandaag Inside leidde.

Derksen zei in de uitzending van donderdag niet meer verder te willen en Wilfred Genee en René van der Gijp toonden zich solidair. De analist was toen alweer teruggekrabbeld door te stellen dat er geen sprake was geweest van penetratie.

Het is nog niet duidelijk of het programma op tv helemaal stopt, of dat het op een later moment of in een andere vorm terugkeert. Talpa Network wil daar niet op ingaan. De woordvoerder laat aan NU.nl weten het bij de verklaringen van afgelopen week te houden.