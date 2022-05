Billie Eilish organiseert in juni een meerdaags klimaatevenement in The O2 in Londen. De Amerikaanse zangeres zal daar niet optreden, maar het programma presenteren en de sprekers introduceren.

Het evenement vindt van 10 tot en met 12 en op 25 en 26 juni plaats. Op dat moment is de twintigjarige Eilish al in het Verenigd Koninkrijk vanwege haar wereldtournee.

Het idee achter het evenement, getiteld Overheated, is dat wordt besproken hoe onder meer de mode- en muziekindustrie kunnen verduurzamen en wat voor initiatieven daarvoor al bestaan. Zo zijn er meerdere lezingen en panelgesprekken over die thema's. Ook vinden er liveoptredens plaats van onder anderen zangeres Sigrid.

Tijdens het evenement is ook de gelijknamige documentaire Overheated te zien. Hierin spreken Eilish en onder anderen modeontwerpster Vivienne Westwood, Glastonbury-directeur Emily Eavis en zanger Yungblud over het klimaatprobleem.