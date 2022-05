Glennis Grace doet niet langer mee aan het evenement Beste Zangers Live, maakte de organisatie maandag bekend via Facebook. "Beste Zangers staat voor verbinding door middel van muziek en interactie met elkaar (artiest en publiek). Op dit moment kunnen we dit niet waarborgen met Glennis Grace in de line-up."

De mededeling lijkt te slaan op het incident waarbij Grace half februari betrokken raakte. De zangeres werd toen aangehouden nadat ze verhaal was gaan halen in een supermarkt in Amsterdam omdat haar zoon er zou zijn aangevallen. Ze zou verscheidene medewerkers hebben mishandeld.

"We voelen dat deze editie van Beste Zangers Live te vroeg komt om een optreden van Glennis ten volle tot zijn recht te laten komen", luidt het bericht. "Morgen zullen wij een vervangende naam aankondigen."

Glennis Grace "betreurt" de keuze van Beste Zangers Live. Dat juist het tv-programma dat zorgde voor een doorbraak in haar carrière haar optreden annuleert, vindt de zangeres "erg pijnlijk", laat het management van de zangeres aan RTL Boulevard weten.

De zangeres heeft vorige maand via Instagram haar "oprechte excuses" aangeboden voor het geweldsincident waar zij begin februari bij betrokken raakte. De zangeres handelde naar eigen zeggen uit moederinstinct en emotie, terwijl ze beter tot tien had kunnen tellen. Toch vond ze ook dat het incident uit zijn verband was getrokken.