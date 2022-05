Özcan Akyol wordt niet alleen thuis beveiligd, maar ook als hij naar "iets aangekondigds" gaat. Dat zegt de programmamaker maandag tegen persbureau ANP. "De bedreigingen nemen alleen maar toe. Ik word er moedeloos van."

De 38-jarige tv-presentator, radiomaker en columnist bij het AD heeft te maken met "ernstige bedreigingen". Ze zijn niet alleen aan hemzelf gericht, maar ook aan zijn gezin en de mensen met wie hij samenwerkt, zei hij eerder in zijn radioprogramma Onze man in Deventer. In de nacht van zaterdag op zondag nam hij het programma in Hilversum op uit veiligheidsoverwegingen.

"Je ziet op foto's die zijn gemaakt hoe ik zondag arriveerde bij een lezing in Baarn: ik loop tussen de beveiliging", zegt Akyol. Toch benadrukt hij dat de bedreigingen en beveiliging hem er niet van beletten zijn dagelijkse bezigheden uit te voeren. "Ik kan alles doen wat ik wil. Ook mijn werk gaat gewoon door."

Akyol heeft al meerdere malen met bedreigingen te maken gehad. Twee jaar geleden kreeg een man een taakstraf opgelegd nadat hij Akyol via Twitter met de dood had bedreigd.

Bedreigingen kwamen ruim een week geleden binnen bij AD

"Ik word er moedeloos van", vertelt hij. "De politiek, het OM, niemand kan hier grip op krijgen. Op de een of andere manier lukt het niet om het een halt toe te roepen. Ik had acht jaar geleden al last van bedreigingen en het neemt niet af, maar toe", stelt de programmamaker.

Akyol vertelde aan de NOS dat de bedreigingen ruim een week geleden zijn binnengekomen bij het AD, waar hij een column heeft. "Mensen bij de krant waren geschrokken en stapten naar de politie", stelde Akyol.



Een woordvoerder van de politie bevestigde eerder dat er een aangifte ligt en dat een onderzoek werd ingesteld.