New Skool Media, uitgever van magazinemerken als EW (voorheen Elsevier Weekblad), Delicious, Seasons, KIJK en Knip Mode, heeft in 2021 zowel de omzet als de winst zien stijgen.

De omzet groeide in het afgelopen boekjaar autonoom met 6 procent en kwam daarmee uit op ruim 45 miljoen euro. De ebitda (winst voor belastingen en rente) steeg met ruim 22 procent tot 6 miljoen euro.



CEO Erwin van Luit zegt dat New Skool Media "veel heeft geleerd van de coronacrisis" en daarmee "versneld heeft ingezet op de verdere ontwikkeling van e-commerceactiviteiten, datagedreven marketing en digitalisering van de content".



Van Luit zegt dat zijn uitgeverij zich op de loyale abonnee richt en dat heeft geleid tot een stabiele inkomstenstroom uit abonnementen. "Daarmee verstevigde New Skool Media zijn positie in de uitgeefmarkt voor tijdschriften."



De omzet en winst laten ook in de eerste maanden van 2022 een zeer stabiel beeld zien, aldus de CEO.



Recent viel New Skool Media in Belgische handen. De Amsterdamse uitgeverij werd overgenomen door Roularta. Als onderdeel van deze uitgeefgroep kan New Skool Media volgens Van Luit verder groeien. "We komen als gevolg van de aanhoudende sterke resultaten en de investeringsbereidheid van Roularta, in een volgende fase terecht waarin we versneld kunnen investeren in digitalisering en innovatie."