Zo'n 233.000 mensen keken zondagavond naar de aflevering van College Tour met de Oekraïense oud-songfestivalwinnares Jamala. Dat zijn er een stuk minder dan de aflevering met Tim Hofman van vorige week, waar ongeveer 408.000 mensen naar keken, aldus Stichting KijkOnderzoek.

Er was al eerder een dalende trend te zien in het aantal kijkers van het interviewprogramma van Twan Huys op NPO2. Vorig seizoen keken er gemiddeld 300.000 mensen naar de afleveringen. In de jaren ervoor lag dat aantal gemiddeld boven de 500.000.

Naar het Concert for Change, dat vlak na College Tour te zien was op NPO1 en waar Jamala ook op het podium stond, keken ongeveer 600.000 mensen. Het concert met optredens van onder anderen Iris Hond, Edsilia Rombley, HAEVN, Berget Lewis en Tania Kross stond in het teken van inclusiviteit en acceptatie.

De best bekeken programma's van de avond waren Boer zoekt Vrouw op NPO1 met drie miljoen kijkers, het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO1 (1,42 miljoen) en Studio Sport Eredivisie op NPO1 (1,42 miljoen). Het best bekeken RTL-programma was Postcode Loterij Een Tegen 50 met 878.000 kijkers. Op SBS was dat Million Dollar Island met 493.000 kijkers.