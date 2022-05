Kylie Minogue en Jason Donovan keren na ruim dertig jaar terug in de Australische serie Neighbours. Het duo speelde jarenlang mee in de soap die sinds 1985 wordt uitgezonden. Binnenkort moet de reeks noodgedwongen stoppen omdat een belangrijke sponsor van het programma weggevallen is.

Op Twitter maakte uitvoerend producent Jason Herbison bekend dat Donovan en Minogue hun rollen als Scott Robinson en Charlene Mitchell weer tijdelijk op zullen pakken voor de grote finale van de soap. "Scott en Charlene zijn het ultieme Neighbours-koppel en het zou niet goed voelen om de show te eindigen zonder hen. We zijn dolenthousiast dat Jason en Kylie terug zijn om een zeer speciale rol in de finale te spelen. Het is een emotionele ervaring geweest voor ons allemaal, en ik weet zeker dat dit ook voor onze kijkers zal gelden."

De serie werd sinds 1985 uitgezonden en draait om de levens van een stel buurtbewoners uit Erinsborough, een fictieve voorstad van de Australische stad Melbourne. De soap betekende de doorbraak van bekende namen als Kylie Monogue, Guy Pearce en Margot Robbie.