Presentator Özcan Akyol heeft zijn radioprogramma Onze man in Deventer in de nacht van zaterdag op zondag in Hilversum opgenomen vanwege veiligheidsoverwegingen. Akyol zei in de aflevering dat hij te maken heeft met "ernstige bedreigingen".

De tv-presentator, radiomaker en columnist bij het AD neemt normaal gesproken zijn wekelijkse interviewprogramma op in zijn eigen huiskamer in Deventer. Hij trapte de uitzending zaterdagnacht af met de mededeling dat hij dit keer in Hilversum zat.

De bedreigingen zijn niet alleen aan hemzelf gericht, vertelde Akyol, maar ook aan zijn gezin en "de mensen met wie ik samenwerk".

"Daarom leek het ons wel verstandig om deze uitzending in Hilversum te maken, wat onderhand een soort van compound is met alle bedreigingen die er zijn", zei hij. Akyol had wel een Deventer koek meegenomen naar Hilversum voor zijn gast, televisiemaker Pernille La Lau.

In maart vertelde Akyol nog in de talkshow Vandaag Inside dat hij anonieme dreigmails kreeg waarmee hij naar de politie was gestapt. In de mails stond dat hij zou worden ontmaskerd als verkrachter, aldus de presentator zelf. Afgelopen week zat Akyol weer in het tv-programma, toen analist Johan Derksen onder vuur lag wegens zijn verhaal over het binnendringen van een bewusteloze vrouw met een kaars.