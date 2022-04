Johan Derksen blijft ondanks alle recente commotie welkom bij de online-radiozender Arrow Bluesbox Radio. De 73-jarige analist mag drie keer per week zijn radioshow blijven presenteren, zegt eigenaar Adrian Ossendrijver tegen het AD. "Mensen als Johan Derksen moeten we blijven koesteren."

Ossendrijver vindt het "ronduit belachelijk" wat er met Derksen is gebeurd na zijn veelbesproken uitspraken in Vandaag Inside.

"Het cancelen door een klein groepje, de media en radiozenders die er blind achteraan hollen. Het heeft allemaal niets met elkaar te maken. Nu zijn we zover dat er een mooi programma van de buis is, en een man die ontzettend veel heeft betekend voor goede Nederlandse muziek door iedereen wordt weggestuurd. Nou, door ons niet", aldus Ossendrijver.

Chateau Meiland op tijdslot van Vandaag Inside

Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp stopten na de commotie over een bekentenis van Derksen over een verkrachting in de jaren zeventig met Vandaag Inside. Hij zou een bewusteloze vrouw hebben gepenetreerd met een kaars. Een dag later zei Derksen dat er toch geen sprake was van penetratie. Na drie dagen van boze reacties en gesprekken met Talpa heeft het trio besloten te stoppen met het programma.

Vanaf aanstaande maandag zendt SBS6 oude afleveringen van Chateau Meiland uit op het tijdstip waarop Vandaag Inside te zien was.