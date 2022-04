Vrijdagavond was de laatste aflevering van het huidige seizoen van talkshow Jinek te zien op RTL 4. Volgens Stichting KijkOnderzoek zagen bijna 900.000 (882.000) mensen het tijdelijke afscheid.

Beau van Erven Dorens zal weer een aantal maanden te zien zijn met zijn talkshow Beau. Vanaf 25 mei is Eva Jinek weer op de buis. Ditmaal bij Videoland, waarin de talkshowhost het in De Wereld van Eva zal hebben over intieme zaken in het leven van de vrouw.

Het best bekeken programma van de avond was het NOS Journaal van 20.00 uur (1.791.000), gevolgd door Bed & Breakfast (1.291.000). De top 3 in de kijkcijfer-top 25 werd afgesloten door de komische dramaserie Tweede Hans (1.275.000).