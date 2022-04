Hélène Hendriks heeft een "stevig dreigement" ontvangen vanwege haar betrokkenheid bij televisieprogramma Vandaag Inside. Dat maakte Hendriks vrijdagavond in de uitzending van HLF8 bekend.

De HLF8-presentatrice zei zich vanwege het dreigement "afzijdig" te houden in de discussie rondom de uitspraken van Johan Derksen in Vandaag Inside. "De politie gaf een dringend advies om me afzijdig te houden, omdat ik betrokken was bij VI", zei de presentatrice voorafgaand aan de uitzending van vrijdag. Daarin werd onder meer de beëindiging van Vandaag Inside besproken.

Wel gaf Hendriks nog een korte reactie op de commotie rondom het programma waar ze regelmatig tafelgast was. "Johan is een goede, fijne collega. Ik zal nooit een collega afvallen. Dat wil niet zeggen dat ik zijn uitspraken (van dinsdag, red.) goedkeur, maar ik vind dat je nooit een collega moet afvallen", zei ze.

Hendriks vervangt Johnny de Mol voorlopig als presentator van HLF8. De Mol kondigde dinsdag aan tijdelijk zijn talkshow niet te presenteren. De reden daarvoor is een beschuldiging van seksueel misbruik.