De oud-keeper van voetbalclub Veendam kan zich niets herinneren van het incident met een kaars waar zijn oud-ploeggenoot Johan Derksen eerder deze week op tv over sprak. Hij kan dan ook niet bevestigen of de uitspraken kloppen, zegt de 67-jarige man tegen het AD.

Derksen bekende dinsdagavond in Vandaag Inside op SBS6 dat hij in het verleden een kaars tussen de benen van een door drank bewusteloos geraakte vrouw heeft gestoken en vervolgens is vertrokken. Hij zou daarbij in gezelschap van een ploeggenoot zijn geweest. De voetbalanalist noemde de naam van de keeper niet.

De oud-doelman kan zich niets bij het verhaal van Derksen voorstellen. "Want zo is hij niet. Ik hoorde een verhaal dat een beetje was aangedikt. Dit kon niet waar zijn. Die ervaring had ik niet. En later bleek ook dat het verhaal werd afgezwakt."

De man bevestigt wel dat hij en Derksen destijds veel met elkaar optrokken. Hij noemt het "een hele wilde tijd". "Dat kan ik wel beamen, ja. Maar het incident met de kaars staat mij niet bij." Dat laatste zal hij ook tegen de politie zeggen, mocht dat nodig zijn.

Vrijdagmiddag werd duidelijk dat Derksen naar aanleiding van de commotie stopt met zijn werkzaamheden voor Vandaag Inside. Ook Wilfred Genee en René van der Gijp zijn opgestapt.

30 Derksen: 'Ik kap met Vandaag Inside'

Heb jij zelf behoefte om te praten over jouw ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag? Je kunt gratis en anoniem contact opnemen met onder andere Centrum Seksueel Geweld: 0800-01 88.