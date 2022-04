Met het verdwijnen van Vandaag Inside komt er een einde aan een tijdperk van veertien jaar waarin Johan Derksen met Wilfred Genee en René van der Gijp op de buis te zien was. Het programma raakte geregeld in opspraak, maar behaalde ook kijkcijfersuccessen en won in 2011 de Gouden Televizierring.

VI is meer dan eens van naam veranderd. Het praatprogramma, waarin in eerste instantie vooral voetbalzaken worden besproken, begint in 2001 als Voetbal Insite. In 2008 wordt de naam gewijzigd in Voetbal International, omdat het gelijknamige blad zich voor enkele jaren als sponsor aan het programma verbindt. Van der Gijp sluit zich dan aan bij de show.

Daarna wordt het Voetbal Inside (2015-2018), Veronica Inside (2018-2021) en de laatste maanden Vandaag Inside. Die laatste naam krijgt het programma als het een dagelijkse talkshow op SBS6 wordt, waarin meer ruimte voor andere onderwerpen dan voetbal is.

VI staat vooral bekend om de 'voetbalhumor' aan tafel, waarin niemand wordt gespaard. De mannen nemen nooit een blad voor de mond en beroepen zich, zeker de laatste jaren, steeds vaker op het vrije woord dat ze hoog in het vaandel zouden hebben als ze om uitspraken in het programma in opspraak raakten. Het trio komt geregeld onder vuur te liggen vanwege kwetsende uitlatingen.

Aanvaringen met lhbtiq+-gemeenschap

De lhbtiq+-gemeenschap reageert woedend als Van der Gijp in 2013 een initiatief van de KNVB weghoont om met een boot mee te varen op Pride Amsterdam. "Voetbal is geen sport voor homo's. Als je homo bent, dan ga je gewoon in een kapperszaak werken", zegt de analist destijds.

Vijf jaar later roeren ook sponsoren zich als Van der Gijp een VRT-presentator die zich identificeert als trans vrouw belachelijk maakt. Hij presenteert zich lachend met een pruik en hoge hakken als Renate en zegt voortaan als vrouw door het leven te gaan.

Ook de uitspraken van de mannen over andere minderheden vallen slecht. In april 2016 stelt Derksen dat veel voetbalclubs "naar de kloten zijn gegaan omdat hun velden in de buurt lagen van plekken waar Marokkaanse gezinnen wonen". Ook maakt hij opmerkingen over Sylvana Simons nadat RTL Zwarte Piet in de ban doet ("dat hysterische juffrouwtje is zo trots als een aapje"), en over Akwasi, over wie Derksen na de Black Lives Matter-demonstratie op de Dam een Zwarte Piet-grap maakte ("weten we zeker dat dat niet Akwasi is?").

'Woke cancelcultuur'

Steeds vaker reageren ook sponsoren boos. In juni 2020 leidt dit zelfs tot een verzoeningsuitzending waarin advocaat Natacha Harlequin de mannen probeert duidelijk te maken dat de Zwarte Piet-grap van weinig empathie getuigt. Deze uitzending leidt al bijna tot het einde van VI, omdat Derksen en Van der Gijp zich verraden voelen door Genee. Derksen weigert steevast zijn excuses aan te bieden. Bij de laatste rel, over het verhaal van seksueel misbruik met een kaars, verwijt Derksen dat de "woke cancelcultuur" hem van televisie wil hebben.

De kijkcijfers lijden er overigens niet onder en blijven de laatste jaren stabiel rond de 600.000 hangen. Als VI in januari 2022 een dagelijks programma wordt op SBS6, stijgen ze zelfs door naar gemiddeld 850.000.

Uitzendingen die volgen nadat de mannen in opspraak raken, zorgen voor pieken in de kijkcijfers. Zo kijken 1,7 miljoen mensen naar de uitzending over racisme in juni 2020 en zien 1,3 miljoen mensen donderdagavond hoe Derksen aankondigt te stoppen. Het publiek wordt iets ouder en diverser: zo kijken er op SBS6 meer vrouwen naar VI dan ooit tevoren.

De mannen geven zelf echter aan er steeds minder plezier in te hebben dat ze zo vaak terecht worden gewezen over grappig bedoelde opmerkingen waar ze zelf geen kwaad in zagen.

Talpa maakt vrijdagmiddag bekend dat het doek definitief is gevallen voor het programma.