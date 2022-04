Vandaag Inside verdwijnt per direct van de televisie. Johan Derksen heeft vrijdag aan Talpa bevestigd dat hij stopt met het programma en ook René van der Gijp en Wilfred Genee hebben aangegeven de talkshow niet voort te willen zetten.

Derksen liet in de uitzending van donderdagavond al weten te willen stoppen met het programma. Van der Gijp en Genee hebben aan Talpa laten weten dat zij "onder deze omstandigheden het programma niet willen voortzetten".

Het programma, waarin Derksen, Genee en Van der Gijp het dagelijkse nieuws bespraken, raakte eerder deze week in opspraak nadat Derksen had verteld in de jaren zeventig een door drank bewusteloze vrouw te hebben gepenetreerd met een kaars. Om zijn uitspraken werd in de uitzending gelachen door de andere tafelgasten.

Volg dit onderwerp Volgen Volg het nieuws rond Johan Derksen

Een dag later kwam Derksen terug op zijn uitspraken en zei hij dat hij de kaars op een sokkel tussen haar benen had geplaatst. Talpa Network, dat Vandaag Inside uitzond, eiste dat de voetbalanalist zijn excuses zou maken in de uitzending van donderdag, maar in plaats daarvan kondigde hij aan te willen stoppen met het programma.

De directie van Talpa Network kondigde vrijdagochtend aan nog eens met Derksen, Genee en Van der Gijp in gesprek te gaan over de toekomst van het programma. In dat gesprek hebben zij het einde van de talkshow bevestigd.

30 Derksen: 'Ik kap met Vandaag Inside'

OM kondigde onderzoek aan naar uitspraken Derksen

Het Openbaar Ministerie kondigde donderdag al aan onderzoek te gaan doen naar de uitspraken van Derksen. Sponsor Stella Fietsen stopte per direct als sponsor van het programma.

Het leek er in de zomer van 2020 ook al even op dat Derksen van televisie zou verdwijnen. Hij raakte destijds in opspraak door opmerkingen over rapper Akwasi die hij in het programma maakte. Hij kreeg toen ruzie met presentator Genee over het verloop van een uitzending waarin over racisme werd gesproken. De mannen kondigden toen aan met het programma te stoppen, maar keerden later toch weer terug.

SBS6 zendt vrijdagavond een aflevering van Het Roer Om uit op het uitzendtijdstip van Vandaag Inside. Vanaf maandag zijn er herhalingen te zien van Chateau Meiland.