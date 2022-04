De dagelijkse formule en de verhuizing van Veronica naar SBS6 is succesvol gebleken voor het programma Vandaag Inside. Dat blijkt uit een analyse door de Stichting KijkOnderzoek (SKO) van de kijkcijfers van het programma van de afgelopen vier jaar.

Vandaag Inside was (onder de naam Veronica Inside) tot 2022 twee keer per week te zien op Veronica. Sinds januari is het een dagelijkse talkshow op SBS6.

Het aantal kijkers dat de televisie aanzet om de discussies van Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp te volgen, is de afgelopen maanden flink gestegen. Ook is het aandeel van vrouwelijke kijkers gestegen: van 28 procent toen het programma op Veronica te zien was naar 43 procent sinds VI een dagelijks programma op SBS werd.

Veronica Inside trok in 2019, 2020 en 2021 gemiddeld rond de 620.000 kijkers. Sinds januari 2022 is de show dagelijks te zien op SBS en ligt het gemiddelde aantal kijkcijfers tussen de 800.000 en 900.000. De gemiddelde leeftijd van de kijkers lag sinds de verhuizing naar SBS ook opvallend hoger, zegt een woordvoerder van SKO.

De veranderingen hangen deels samen met het profiel van zender SBS6, vermoedt hij. "De zender heeft zeker primetime een ouder en een 'meer vrouwelijk' profiel dan Veronica", stelt de woordvoerder.



De meest bekeken uitzending van VI 'nieuwe stijl' was het programma van donderdagavond, waarin de drie presentatoren voor de tweede keer reageerden op de commotie die is ontstaan na de uitspraken van Johan Derksen. Hij bekende dinsdagavond op televisie dat hij vijftig jaar geleden een bewusteloze vrouw met een kaars zou hebben gepenetreerd.