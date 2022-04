Het AD heeft zaterdag de laatste column gepubliceerd van Jan Rot, die vorige week vrijdag op 64-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van darmkanker. Vanaf volgende week wordt de rubriek verzorgd door auteur Daan Rot, de echtgenote van de zanger en componist.

In zijn column vertelt Rot meer over de keuze om geen uitvaart te hebben. Hij schrijft dat hij thuis wilde blijven "zo lang het gaat, maar als ik het niet meer red, wil ik naar een hospice".

De componist koos voor euthanasie en een stille crematie. "Gewoon dezelfde dag opgehaald. Er hoeft niemand afscheid te nemen van mijn lijk. Denk liever aan de laatste keer dat je me zag, zoals ik was. En nee, dus geen uitvaart. Ik zie het niet voor me. Ik nam ruim afscheid bij leven. Via optredens, tv, mijn column, sociale media, en voor vrienden en familie met mail en app."

Rot maakte in augustus 2021 bekend dat hij uitgezaaide kanker had. Deze maand liet de muzikant weten dat hij nog maar een paar weken te leven had en dat hij daarom al zijn optredens moest annuleren.

De muzikant was in zijn column voor het AD en op sociale media erg open over zijn ziekte. Dat was Rot ook op tv, toen hij in januari 2022 voor de tweede keer meedeed aan De slimste mens. De KRO-NCRV zei bij hoge uitzondering ja tegen een tweede deelname, omdat het een van zijn laatste wensen was. In 2012 verloor Rot de finale, tien jaar later vloog hij er tijdens de kwartfinale uit.

Rot was schrijver van boeken en liedjes en vertaalde de teksten van musicals als Hello, Dolly! en Jersey Boys. Ook de teksten van de Nederlandse versie van rockopera Tommy van The Who zijn van zijn hand. Afgelopen zondag verscheen zijn afscheidsalbum I.P.V. Kaarten.