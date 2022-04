James Corden neemt volgend jaar afscheid van The Late Late Show. De Britse presentator zal in de zomer van 2023 zijn laatste aflevering presenteren, vertelde hij donderdag aan entertainmentwebsite Deadline.

De 43-jarige Corden, die de Amerikaanse talkshow sinds 2015 presenteert, vond het een moeilijke beslissing. "Ik dacht altijd dat ik het vijf jaar zou doen en dan weg zou gaan en toen ben ik gebleven. Ik heb er echt lang over nagedacht."

De presentator wil graag meer tijd voor andere projecten. "Ik wil proberen te schrijven. Er zijn wat verhalen die ik graag wil vertellen en ik wil zien of ik dat kan. Het feit dat ik het doodeng vind, toont aan dat ik het juist moet doen."

De presentator nam The Late Late Show in 2015 over van Craig Ferguson. Corden bedacht onder meer het succesvolle onderdeel Carpool Karaoke waarbij hij samen met een grote artiest hits zingt in de auto.

Wat er na het vertrek van Corden gebeurt met de show en wie hem vervangt, is nog niet duidelijk.