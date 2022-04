De uitzending van Vandaag Inside van donderdagavond, waarin Johan Derksen excuses zou maken voor zijn uitspraken eerder in de week, is bekeken door ruim 1,3 miljoen mensen.

Het is mogelijk de laatste Vandaag Inside omdat Derksen aankondigde ermee te willen "kappen". Presentator Wilfred Genee vond dat het team dan solidair met hem moet zijn en ook moet stoppen.



De uitzending van donderdag is geen record voor het veelbesproken programma. In juni 2020 trok de uitzending waarin Derksen met strafrechtadvocaat Natacha Harlequin in gesprek ging over zijn opmerkingen rond Akwasi en Zwarte Piet ruim 1,7 miljoen kijkers.



Uit de cijfers van de Stichting KijkOnderzoek (SKO) blijkt ook dat ruim 2 miljoen mensen donderdag een stukje van de uitzending hebben gezien.

De halve finale van de Conference League tussen Feyenoord en Olympique Marseille werd beter bekeken dan de uitzending van Vandaag Inside. Met 1.422.000 kijkers staat de voetbalwedstrijd op de tweede plaatse van de kijkcijferlijst.

De dagtop 5 van donderdag 28 april 1. NOS Journaal van 20.00 uur (NPO1) - 1.663.000 kijkers

2. Voetbal Feyenoord - Olympique Marseille (Veronica) - 1.422.000 kijkers

3. Vandaag Inside (SBS6) - 1.322.000 kijkers

4. RTL Nieuws van 19.30 uur (RTL 4) - 1.000.000 kijkers

5. NOS Journaal van 20.00 uur (NPO1) - 968.000 kijkers