Johan Derksen heeft donderdagavond in de uitzending van Vandaag Inside gezegd te stoppen met het programma. "Deze oorlog kan je niet winnen. Ik vind het mooi zo", zei de analist.

Derksen maakte donderdagavond in het programma geen excuses voor zijn uitspraken, hoewel zijn werkgever Talpa Network dat donderdag had gevraagd en aangekondigd.

Derksen: "Aan wie moet ik mijn excuses aanbieden? Want ik heb niemand persoonlijk beledigd. Als Talpa Network zegt dat ik excuses moet maken, dan zeg ik: ik kap ermee."

Het vertrek van Derksen betekent mogelijk ook het einde van het programma. Presentator Wilfred Genee zei dat ze dan maar helemaal moeten stoppen, maar het is onduidelijk of dat ook echt gebeurt.



Derksen moest naar eigen zeggen donderdag van Talpa zijn excuses aanbieden voor het verhaal dat hij dinsdag vertelde. Op basis daarvan zou over de toekomst van het praatprogramma worden beslist. Daar wil hij niet op wachten. "Nou, die beslissing neem ik daarvoor wel", zegt hij. "Het is mijn schuld."

'Woke- en cancelcultuur'

Hij zei verder: "Wij zijn het enige programma dat geestelijk onafhankelijk iets kan zeggen, maar misschien is er geen ruimte meer voor een dergelijk programma."

Derksen wijt het aan de "woke cancelcultuur" en wilde dinsdag daarom een statement maken. "Mensen cancelen links en rechts anderen. Voor het eerst in mijn leven stel ik me kwetsbaar op en dat is totaal uit de hand gelopen. Als je één keer uitglijdt in al die jaren en iedereen over je heen valt, is er dus misschien geen plaats meer voor Johan Derksen."



Talpa Network was donderdagavond niet bereikbaar voor commentaar.

