Johan Derksen zei donderdagavond in Vandaag Inside dat hij met zijn uitspraken "een uitglijder heeft gemaakt". Excuses maken deed hij niet, hoewel zijn werkgever Talpa Network dat donderdag had gevraagd en aangekondigd. Derksen: "Aan wie moet ik mijn excuses aanbieden? Want ik heb niemand persoonlijk beledigd."

De uitzending is op dit moment nog gaande. Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp bespreken daarin onder meer de overweging van Derksen om te stoppen met het programma. Hij lijkt echter nog niet zeker van zijn zaak.

Derksen zei verder: "Wij zijn het enige programma dat geestelijk onafhankelijk iets kan zeggen, maar misschien is er geen ruimte meer voor een dergelijk programma."

Hij wijt het aan de "woke cancelcultuur" en wilde dinsdag daarom een statement maken. "Mensen cancelen links en rechts anderen. Voor het eerst in mijn leven stel ik me kwetsbaar op en dat is totaal uit de hand gelopen. Als je één keer uitglijdt in al die jaren en iedereen over je heen valt, is er dus misschien geen plaats meer voor Johan Derksen."

Derksen blijft bij tweede versie van zijn verhaal

Donderdagavond bleef Derksen bij zijn versie van de dag ervoor: hij had de dronken vrouw niet met de kaars gepenetreerd, maar die tussen haar benen gezet. "Ik wil alleen zeggen dat ik me onbeschaafd gedragen heb."

Talpa Network sprak donderdag met Derksen en zijn presentatieteam, dat verder uit Genee en Van der Gijp bestaat. "Onze conclusie is dat een welgemeend en oprecht excuus noodzakelijk is. De mannen delen die mening en hebben aangegeven dat zij dit vanavond live in het programma gaan doen", zei een woordvoerder donderdag.

Derksen zei niet te willen dat de directie van Talpa Network "na deze uitzending gaat bepalen wat ze gaan doen".

Heb jij zelf behoefte om te praten over jouw ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag? Je kunt gratis en anoniem contact opnemen met onder andere Centrum Seksueel Geweld: 0800-01 88.