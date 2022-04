Yolanda Hadid, voormalig model en moeder van topmodellen Gigi en Bella Hadid, zit in de jury van het aankomende seizoen van Holland's Next Top Model. RTL heeft donderdag bekendgemaakt dat Hadid plaatsneemt naast jurylid en presentatrice Loiza Lamers.

Het oud-model, dat in Nederland is geboren en al jaren in de Verenigde Staten woont, noemt haar rol in het tv-programma een droom. "Ik ben blij om mijn ervaring uit mijn inmiddels veertigjarige carrière in de mode-industrie te mogen delen met de volgende generatie. Ik heb echt heel veel zin om het nieuwe topmodel te vinden."

Het nieuwe seizoen is vanaf komend najaar te zien bij Videoland.