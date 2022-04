Johan Derksen zal donderdagavond in Vandaag Inside zijn excuses aanbieden voor zijn uitspraken van de afgelopen dagen. Talpa Network sprak donderdag met het team van het programma. "Het overhaast stoppen van het programma draagt niet bij aan een oplossing", laat Talpa Network weten aan NU.nl.

Talpa Network zegt "ferm afstand" te nemen van het verhaal van Johan Derksen en "de manier waarop dit precaire onderwerp de afgelopen dagen is behandeld" in het programma Vandaag Inside.



Derksen zei dinsdag in de uitzending dat hij in de jaren zeventig een bewusteloze, dronken vrouw met een kaars had gepenetreerd. Een dag later krabbelde hij terug. Derksen zelf sprak van "een jeugdzonde".

"Het is volstrekt ongepast om dit thema, dat zo extreem gevoelig ligt, in een lacherige sfeer te benaderen. Voor slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag moet dit een klap in het gezicht zijn geweest", laat een woordvoerder weten. "Een stap terug in de tijd, waar juist de laatste periode eindelijk meer aandacht aan deze problematiek werd geschonken."

'Kwestie in niet mis te verstane woorden besproken'

Talpa Network sprak donderdag zoals eerder aangekondigd met Derksen en zijn presentatieteam, dat verder bestaat uit Wilfred Genee en René van der Gijp.



"De kwestie is in niet mis te verstane woorden besproken. Johan, René en Wilfred hebben erkend dat zij dit volstrekt verkeerd hebben aangepakt. Onze conclusie is dat een welgemeend en oprecht excuus noodzakelijk is. De mannen delen die mening en hebben aangegeven dat zij dit vanavond live in het programma gaan doen."



Talpa Network laat weten het van belang te vinden dat de discussie in de openbaarheid wordt gevoerd. 'Het nu overhaast stoppen van het programma draagt niet bij aan een oplossing. In afwachting van het verloop van deze belangrijke discussie zullen wij ons beraden op eventuele verdere stappen."