Het Openbaar Ministerie (OM) gaat de beweringen die Johan Derksen dinsdag in het televisieprogramma Vandaag Inside deed onderzoeken, meldt het OM donderdag.

Derksen zei dinsdag dat hij in de jaren zeventig een bewusteloze, dronken vrouw met een kaars had gepenetreerd. Een dag later zwakte hij dat verhaal weer af. Derksen zelf sprak van "een jeugdzonde".

De hoofdofficier van het parket Noord-Nederland van het OM heeft na deze uitlatingen besloten een opsporingsonderzoek in te stellen. "Dit onderzoek is gericht op de waarheidsvinding van mogelijk strafbare gedragingen waarover in dat programma gesproken is. Daarbij roepen wij betrokkenen op, voor zover dat nog mogelijk is, hun verhaal te doen", meldt het OM.

Het OM laat al weten dat rekening gehouden moet worden met verjaring, mocht er iets uit het onderzoek komen.

"Duidelijk is dat hier sprake is van zeer af te keuren grensoverschrijdend gedrag. Daarbij is ook de wijze waarop er in het tv-programma over gesproken wordt bijzonder kwetsend. Dit kan slachtoffers van zedenfeiten ook na een lange tijd diep raken", meldt het OM in een toelichting.

Derksen leek dinsdag tijdens Vandaag Inside een seksueel misdrijf op te biechten door te vertellen dat hij in zijn jonge jaren een bewusteloze vrouw met een kaars had gepenetreerd.

Woensdag krabbelde Derksen na de ontstane commotie terug en zei hij in de uitzending dat hij de kaars 'slechts' op een sokkel tussen de benen van de vrouw had gezet. Hij weigert excuses te maken.