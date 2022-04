E-bikespecialist Stella Fietsen zet de sponsoring van het tv-programma Vandaag Inside per direct stop naar aanleiding van de uitspraken van Johan Derksen, laat het bedrijf donderdag weten. De analist bekende in de uitzending van dinsdag seksueel grensoverschrijdend gedrag.

"Hoewel Stella als e-bikefabrikant sport en beweging, waaronder voetbal, een warm hart toedraagt, distantieert het zich van wat er in die bewuste uitzending is voorgevallen", meldt Stella Fietsen in een verklaring.

Derksen leek dinsdag tijdens Vandaag Inside een seksueel misdrijf op te biechten door te vertellen dat hij in zijn jonge jaren een bewusteloze vrouw met een kaars had gepenetreerd.

Woensdag krabbelde Derksen na ontstane commotie terug en zei hij in de uitzending dat hij de kaars 'slechts' op een sokkel tussen de benen van de vrouw had gezet. Hij weigert excuses te maken.

Vandaag Inside zag twee jaar geleden, toen het programma nog Veronica Inside heette, ook al adverteerders en sponsors vertrekken, nadat Derksen een racistische 'grap' had gemaakt over rapper Akwasi.