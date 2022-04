Leonie ter Braak is donderdagavond te zien als presentatrice van de talkshow HLF8. Een woordvoerder van Talpa Network bevestigt na berichtgeving van Shownieuws dat ze de presentatie van Johnny de Mol overneemt.

Vooralsnog is de presentatieklus van Ter Braak eenmalig. Het is de eerste keer dat ze de talkshow presenteert. Eerder was ze wel als sidekick in de show te zien.

Afgelopen dinsdag legde vaste presentator De Mol de presentatie van het programma neer na een anonieme aangifte aan zijn adres wegens seksueel misbruik. Deze volgde op een eerdere aangifte van zijn ex Shima Kaes, die hem beschuldigt van mishandeling tijdens hun relatie in 2015.

Volgens De Mol (43) is het voor hem nu "even niet meer te doen" om gasten te ontvangen en gezamenlijk een "boeiende show te maken", zei hij dinsdag in zijn laatste uitzending.

Woensdag werd de presentatie van HLF8 overgenomen door Hélène Hendriks. Zij verving De Mol eerder al. Talpa laat donderdag weten dat Hendriks vrijdag weer te zien is in de talkshow. Over de invulling van de rest van het seizoen wordt op een later moment meer duidelijk.