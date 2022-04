De slimste mens-winnares Lisa Loeb gaat de eerste Nederlandse productie op streamingdienst HBO Max presenteren. Het gaat om de Nederlandse versie van FBoy Island, kondigt de dienst donderdag aan.

In FBoy Island Nederland reizen drie vrouwen af naar een tropisch eiland, waar zij worden vergezeld door zestien mannen. Acht van hen zijn op zoek naar liefde en acht zijn zelfbenoemde 'FBoys'. Samen strijden ze voor een aanzienlijke geldprijs. De vrouwen moeten erachter zien te komen wie een 'nice guy' is en wie een 'FBoy'.



FBoy Island is een zogenoemde 'original', ontwikkeld door HBO Max zelf. Volgens de streamingdienst is het een programma "met een knipoog naar het datinggenre en een sociaal experiment".

Cabaretier, schrijver en presentator Loeb zegt vereerd te zijn dat ze het programma gaat presenteren. "Ik ben gek op datingshows en deze is wel heel bijzonder; het is een komische show en er zitten allerlei heerlijke twists in."